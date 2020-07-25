Маска и ходунки. В США мошенник украл в казино $100 тысяч, маскируясь под старика

В США мошенник, маскируясь под старика, украл в казино в штатах Мичиган и Канзас более 100 тыс. долларов. Об этом сообщает CNN.

По данным федеральных властей, подозреваемый Джон Коллетти основательно подошел к вопросу маскировки. Он использовал маску пожилого человека, очки, шляпу и даже ходунки.

55-летний Коллетти следил за своими жертвами, чтобы незаконно получить их личную информацию. Он использовал поддельные права для снятия средств с личных банковских счетов жертв через киоски самообслуживания в казино. Киоски, которыми управляют Global Payments Gaming Services, используются индустрией казино для обработки джекпотов, снятия наличных, авансовых платежей и других услуг.

В киосках требуется, чтобы пользователи вводили данные водительских прав и последние четыре цифры своего номера соцстрахования и телефона. Каждая жертва Коллетти ранее регистрировалась в системе, чтобы привязать свои банковские счета к своему профилю в Global Payments Gaming Services.

"Когда мы выявили мошенническую схему, то сразу же предупредили правоохранительные органы и клиентов. В ходе расследования мы оказывали поддержку и сотрудничали с правоохранителями, что в конечном итоге привело к поимке подозреваемого", – заявила пресс-секретарь Global Payments Эмили Эдмондс.

Расследование началось, когда сотрудники службы безопасности казино Grand Casino обнаружили 10 жертв кражи личных данных. Они в общей сложности потеряли около 98 840 долларов США. Об инцидентах сообщили в полицию штата Мичиган, которая начала расследование и установила личность мошенника с помощью камер видеонаблюдения.

Когда Колетти в очередной раз пришел снимать деньги, служба безопасности казино попросила у него номер соцстрахования.

"Колетти немедленно отправился в туалет, где снял маску. Затем он вышел в зал казино со спрятанной в штанах маскировкой", – говорится в материалах дела.

Мошеннику уйти не удалось, несмотря на изменившийся внешний вид. В туалете, куда ходил Колетти, полиция обнаружила одежду, ходунки, ключи от автомобиля Nissan, водительские права штата и примерно 11 тыс. долларов ниличными.

На обороте водительских прав были записаны номера соцстраховки и телефона жертвы, которые были необходимы для транзакции.

Во время обыска автомобиля полиция нашла четыре протезные маски для лица, флеш-накопители и даже книги о том, "как избежать наказания за преступление".

В конечном итоге правоохранители обнаружили 83 водительских прав, 14 страховых карточек на несколько имен, 19 карточек игроков из разных казино, 2 удостоверения личности сотрудников Университета Бингемтона и одну карточку социального обеспечения под вымышленным именем.