Первый в сезоне. На США надвигается ураган с ливнями, штормовым приливом и торнадо

В субботу, 25 июля, тропический шторм "Ханна" превратился в ураган и двигается к побережью Техаса. В это же время, тропический шторм "Гонсало" приближается в Карибскому морю. Об этом сообщает The Guardian.

"Ханна" – первый ураган атлантического сезона 2020 года, говорят в Национальном центре ураганов США (NHC). Ураган со скоростью ветра до 120 км/ч и штормом находился в 160 км к юго-востоку от города Корпус-Кристи, штат Техас, и двигался на запад со скоростью 14 км/ч.

От залива Баффин до Сарджента и до порта Мэнсфилд было распространено предупреждение о штормовом приливе. В этом регионе ожидается штормовой прилив до 1,5 метра.

Также синоптики отмечают, что в субботу возможны торнадо на участках прибрежной равнины Техаса.

Ураган "Ханна" также может принести от 15 до 30 см осадков в воскресенье вечером, местами количество осадков составит 45 см, в дополнение к штормовому приливу, что может привести к опасными ситуациям.

В это же время, тропический шторм "Гонсало" все еще находится на пути через Южно-Антильские острова. Шторм двигается на запад со скоростью около 28 км/ч, а скорость ветра внутри шторма составляет 64 км/ч.