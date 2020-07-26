Статистика коронавируса в мире на 26 июля: уже более 16 млн заболевших

В мире по состоянию на утро 26 июля зафиксировано 16 205 467 случаев инфицирования коронавирусом при 648 476 летальных исходах и 9 914 060 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего за минувшие сутки в мире выявили 257 789 заболевших коронавирусной инфекцией.

Коронавирус обнаружен в 213 странах и территориях.

США продолжают лидировать в мире по размаху заболевания: выявлено 4 315 709 заболевший (рост за сутки – 67 413), скончались 149 398 (рост за сутки – 908), излечились 2,06 млн. Ситуация с заболеваемость сутки в стране немного улучшилась.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 396 434 (рост за сутки – 48 234), умерли 86 496 (рост за сутки – 1 111), вылечены 1,62 млн. Размах эпидемии в стране не уменьшается.

На третьем месте по количеству заболевших остается 32 096 летальных исходах (плюс 690) и 886 тыс. выздоровевших. По суточному приросту заболевших Индия уступает только США.

По числу смертей за сутки антилидер – Бразилия, за ней идут США и Мексика (737).

По количеству проведенных тестов на COVID-19 с большим отрывом продолжает лидировать Китай – 90,4 млн. Далее идут США – 53,4 млн и Россия – 26,6 млн.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года, – сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.