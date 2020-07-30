Болгария опять передумала: украинцам разрешили въезд без ПЦР-теста и самоизоляции

Минздрав Болгарии разрешил украинцам с 31 июля до 31 августа въезжать на территорию страны без предъявления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и без прохождения 14-дневного карантина.

Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

"30.07.2020 г. обновлено решение Минздрава № РД-01-443, согласно которому, начиная с 31 июля по 31 августа с.г., гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", – сказано в сообщении.