Ураган Исаиас оставил сотни тысяч людей без света в Пуэрто-Рико и движется к Багамам

Исаиас уже пронесся над Пуэрто-Рико, Гаити и Доминиканской Республикой, оставив сотни тысяч людей без света, повалив деревья и вывернув из земли столбы линии электропередач. Теперь ураган направляется к Багамским островам, следующий на очереди – штат Флорида США. Об это пишет CNN.

Национальный центр ураганов предупреждает, Исаиас несет с собой ливни и может привести к наводнениям, так что населению Багамских островов рекомендуют быть осторожней и держать наготове "тревожный чемоданчик" со всем необходимым, чтобы в случае опасности отправится в убежище. Теперь в список необходимых вещей входит медицинская маска и дезинфицирующее средство.

Исаиас набирает силу, а в Пуэрто-Рико по меньшей мере одна женщина погибла, после того как ее машину смыло паводком с дороги, около 400 тысяч человек остались без света. "Многие районы были погружены под воду", - отметил Габриэль Ложеро из Национальной погодной службы Сан-Хуана.

Карлос Хименес, мэр округа Майами-Дейт во Флориде, отметил, что ураган налетит на Флориду в тот момент, когда штат уязвим из-за пандемии коронавируса. В штате 10 тысяч новых Covid-19 30 июля.

Все фото: Twitter OnkaTvR Luis Carrillo

"Послушайте, если у нас здесь ожидается сильный ураган, тогда нам придется эвакуировать несколько сотен человек, а затем нам придется… постараться максимально разделить их. И это проблема", - сказал он.

Впрочем, ураган Исаиас еще может изменить направление, или ослабеть и тогда он не нанесет большого урона. Но пока, по прогнозам, он достигнет Флориды уже в это воскресение, 2 августа.

Напомним, 25 июля на американский Техас налетел ураган "Ханна". От залива Баффин до Сарджента и до порта Мэнсфилд было распространено предупреждение о штормовом приливе.