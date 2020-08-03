Трамп не будет преследовать TikTok, если его купит Microsoft до 15 сентября, – СМИ

Президент США Дональд Трамп разрешил компании Microsoft вести переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok. Если Microsoft удастся завершить сделку в течении 45 дней, соцсеть не будет запрещена в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Дедлайн до 15 сентября руководству Microsoft озвучила Комиссия по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFISU).

В случае покупки соцсети TikTok, которой пользуются около 100 млн американцев, Microsoft станет третьей крупнейшей в мире компанией в индустрии социальных медиа, после Facebook и Snap Inc.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что китайская социальная сеть TikTok будет запрещена в Соединенных Штатах по соображениям национальной безопасности. Критика со стороны Трампа прозвучала после того, как американские и международные СМИ сообщили, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok у пекинской компании ByteDance.

2 августа, компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской соцсети TikTok после того, как президент США Дональд Трамп не одобрил сделку.

"Microsoft полностью осознает обеспокоенность президента. Он намерен приобрести TikTok при условии полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод Соединенным Штатам, включая Казначейство Соединенных Штатов", – говорится в заявлении Microsoft.

В рамках предлагаемой сделки Microsoft заявил, что возьмет на себя управление TikTok в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Там также пообещали, что обеспечат сохранение всех личных данных американских пользователей TikTok в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен принять меры в отношении ряда китайских компаний–разработчиков программного обеспечения, которые несут угрозу национальной безопасности США.