На круизном лайнере в Норвегии вспышка COVID-19: не менее 40 инфицированных

На норвежском круизном лайнере Roald Amundsen зафиксировали вспышку коронавируса: как минимум у 40 пассажиров и членов экипажа диагностировали COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

В настоящее время сотни пассажиров корабля находятся на карантине и ожидают результатов тестов, сообщила компания, которой принадлежит судно.

Корабль принадлежит компании Hurtigruten, он причалил в порту Тромсо на севере Норвегии 31 августа.

Hurtigruten приостановила все круизы из-за вспышки коронавируса на своем судне.

"Сейчас мы концентрируем все наши усилия на заботе о наших гостей и коллег", – заявил генеральный директор компании Даниэль Скджелдамсейд.

Roald Amundsen был в недельном плавании в Арктике, а также должен был посетить порты в Англии и Шотландии в сентябре.

По прибытию в Норвегию 177 пассажирам было разрешено выйти на берег.

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют, есть ли украинцы среди пассажиров лайнера Roald Amundsen.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Норвегии с начала пандемии COVID-19 число случаев заражения достигло 9 312. Умерли 256 больных.

В мире по состоянию на утро 3 августа было зафиксировано 18 236 072 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 217 901 новых заболевания.