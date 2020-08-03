На круизном лайнере в Норвегии вспышка COVID-19: не менее 40 инфицированных
На норвежском круизном лайнере Roald Amundsen зафиксировали вспышку коронавируса: как минимум у 40 пассажиров и членов экипажа диагностировали COVID-19.
Об этом сообщает BBC.
В настоящее время сотни пассажиров корабля находятся на карантине и ожидают результатов тестов, сообщила компания, которой принадлежит судно.
Корабль принадлежит компании Hurtigruten, он причалил в порту Тромсо на севере Норвегии 31 августа.
Hurtigruten приостановила все круизы из-за вспышки коронавируса на своем судне.
"Сейчас мы концентрируем все наши усилия на заботе о наших гостей и коллег", – заявил генеральный директор компании Даниэль Скджелдамсейд.
Roald Amundsen был в недельном плавании в Арктике, а также должен был посетить порты в Англии и Шотландии в сентябре.
По прибытию в Норвегию 177 пассажирам было разрешено выйти на берег.
В Министерстве иностранных дел Украины выясняют, есть ли украинцы среди пассажиров лайнера Roald Amundsen.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Норвегии с начала пандемии COVID-19 число случаев заражения достигло 9 312. Умерли 256 больных.
В мире по состоянию на утро 3 августа было зафиксировано 18 236 072 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 217 901 новых заболевания.