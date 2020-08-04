Восток – дело тонкое: Трамп назвал самую большую ошибку в истории США

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправка войск на Ближний Восток и участие в военных конфликтах в том регионе было величайшей ошибкой в истории Америки. Об этом он заявил в интервью Axios.

"Решение отправить (войска) на Ближний Восток и втянуть себя в конфликты (в регионе) было величайшей ошибкой в истории нашей страны", – подчеркнул Трамп.

По его мнению, предыдущим американским лидерам вообще "не стоило было приходить" на Ближний Восток.

При этом Трамп заявил о своих достижениях в этом регионе на фоне своих предшественников на посту президента.

"Мы ликвидировали ИГИЛ … 100% этого халифата… Мы "убрали" Сулеймани, Аль-Багдади… Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток", – заявил Трамп.

Отметим, Дональд Трамп заявил о существенном улучшении ситуации с коронавирусом в Соединенных Штатах с прошлой недели.