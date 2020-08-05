Число жертв в Ливане продолжает расти

В результате взрывов потрясших вчера Бейрут погибли 78 человек, и еще почти 4 тысячи получили ранения.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил агентству Reuters, что многие пропали без вести.

"Исчезло множество людей. Люди расспрашивают в отделениях скорой помощи о своих близких, и ночью их было трудно искать, поскольку нет электричества", – сказал Хасан.

Спустя несколько часов после взрыва, который произошел в районе 18:00 по местному времени, в портовом районе все еще полыхал пожар, а ночное небо над городом было озарено оранжевым свечением.

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"То, свидетелями чего мы стали – это огромная катастрофа. Повсюду жертвы и раненые", – заявил глава Красного Креста Ливана Джордж Кеттани в комментарии телекомпании "Аль-Маядин".

Президент Ливана Мишель Аун сказал, что 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в удобрениях и бомбах, в течение шести лет хранились в порту без мер безопасности, и сказал, что это "неприемлемо". Ливанский лидер созвал экстренное заседание кабинета министров.

Премьер-министр Хасан Диаб пообещал, что "виновные заплатят цену" за этот взрыв и не останутся безнаказанными.

Официальные лица до сих пор не сказали, что именно вызвало возгорание, вызвавшее взрыв. По данным местные СМИ, это началось с сварочных работ, которые проводились в яме на складе.

Напомним, президент США Дональд Трамп, ссылаясь на слова американский военных, заявил, что взрыв в Бейруте был нападнением.