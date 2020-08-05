В Англии 10-летний мальчик, унесенный в открытое море, выжил благодаря фильму ВВС

31 июля 10-летнего Равираджа Саини унесло в море неподалеку от английского Скарборо в графстве Норт-Йоркшир.

"Мы были поражены, как ему удалось сохранить спокойствие и следовать рекомендациям по безопасности в таких жутких и пугающих обстоятельствах. Если бы он повел себя иначе, все могло закончиться совсем по-другому", - рассказал рулевой спасательной станции Ли Мартон.

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Чтобы выжить, мальчик вспомнил совет из документального фильма «BBC» Saving Lives at Sea ("Спасение жизней в море"). Он перевернулся на спину, раскинул руки и ноги в сторону и громко звал на помощь.

"Если вы когда-нибудь попадете в подобную ситуацию, ни в коем случае не отчаивайтесь, будьте сильными и верьте в себя. Еще хочу поблагодарить людей, которые спасли меня. Они - мои герои", - заявил Саини.

Мальчика доставили на берег и передали родителям. Затем его отправили на обследование в больницу.

Напомним, в Средиземном море спасли около 5 тысяч мигрантов за день.