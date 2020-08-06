Мишель Обама призналась, что страдает от депрессии из-за расизма и "лицемерия" администрации Трампа

Бывшая первая леди США Мишель Обама призналась, что находится в депрессии из-за пандемии коронавируса, расизма в США и "лицемерия" администрации президента Дональда Трампа. Об этом пишет BBC.

По ее словам, она имеет проблемы со сном и не занимается привычной физической активностью. При этом, по ее словам, депрессия протекает в легкой форме.

"Я просыпаюсь посреди ночи из-за переживаний или из-за ощущения тяжести. Я знаю, что у меня депрессия в легкой форме. Не только из-за карантина, но и из-за расового конфликта. Наблюдать день за днем "лицемерие" администрации (Трампа) очень обременительно", – сказала бывшая первая леди.

По ее словам, очень утомительно "просыпаться от еще одной истории о чернокожем, которого каким-то образом унижают, или убивают, или ложно обвиняют в чем-то".

"И это привело к тому, что я давно так себя не ощущала в своей жизни", – сказала Мишель Обама.

Тем не менее, она уверена, что "расписание – это ключ" к управлению этими чувствами, и что соблюдение режима стало для нее еще более важным во время пандемии.

При этом она не уточнила, была ли у нее депрессия диагностирована врачами.

Напомним, главный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что хотел бы видеть бывшую первую леди Мишель Обаму своим партнером в президентской гонке в качестве кандидата в вице-президенты.