Саудовского принца, причастного к убийству Хашогги, обвиняют в покушении на беглого сотрудника

Иск о покушении подал Саад Альджабри, бывший высокопоставленный сотрудник саудовской разведки. Сейчас он проживает в Торонто после того как принц пришел к власти в 2017 году. Об этом пишет Daily Mail.

Он утверждает, что принц Мохаммед бин Салман отправил отряд киллеров под названием "Отряд тигров". Их поймали на границе с мешком неких инструментов, предназначенных для его убийства.

Саад Альджабри в Торонто/Фото: Toronto Star

Также Саад говорит, что принц взял в заложники его детей 21-летнего Омара и 20-летнюю Сару, а также брата в Саудовской Аравии. Все потому что он знает секреты наследного принца, и подробности заговора, которые и привели его к власти.

Саад Альджабри, когда-то занимал высокий пост в разведывательном управлении при свергнутом наследном принце Мохаммеде бин Найефе, но был вынужден сбежать в Торонто после того, как бин Салман пришел к власти в 2017 году и стал фактическим правителем королевства Саудовская Аравия. Принц Найеф и принц Ахмед - брат короля Салмана - были задержаны властями. Им предъявлено обвинение в государственной измене.

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В иске в Окружной суд округа Колумбия от Саада говорится, что "нет никого, кроме принца бин Салмана, который бы больше желал его смерти". Но также там фигурируют и другие высокопоставленные члены правительства Саудовской Аравии.

Саад Альджабри со старшей дочерью Сарой

В прошлом месяце четверо американских сенаторов призвали президента Трампа приложить усилия для освобождения двух детей Альджабри. Сам он считается "давним надежным партнером высокопоставленных сотрудников американской разведки".

Напомним, ранее принца Мохаммеда бин Салмана обвиняли в том, что он заказал убийство журналиста Джамала Хашогги, обозревателя Washington Post и критиком стиля правления принца. 2 октября 2018 года Хашогги посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы о браке. Считается, что там он был убит, его тело расчленено и, возможно, уничтожено с помощью кислоты. Его останки так и не были обнаружены.

Покойный Джамаль Хашогги/Фото: setav

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, так как оно произошло в период его управления страной. "Это случилось под моим началом. Вся ответственность за это лежит на мне, потому что это произошло в мое правление", – сказал он.