Трамп хотел добавить свое лицо к барельефам президентов на горе Рашмор, – СМИ

Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы его лицо было добавлено к мемориалу с четырьмя президентами на горе Рашмор.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии.

По данным издания, такую возможность Трамп обсуждал с губернатором штата Южная Дакота Кристи Ноэм, когда та пригласила Трампа на празднование Дня независимости в 2018 году.

Трамп тогда заявил, что хочет добавить свое лицо к изображениям Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

По данным издания, губернатор штата подарила Трампу метровый муляж горы Рашмор, где было пять барельефов. В их числе якобы был и нынешний президент.

На горе Рашмор высечены барельефы четырех президентов США – Вашингтона, Джеферсона, Линкольна и Теодора Рузвельта. Каждый барельеф виден с расстояния более, чем 100 километров, высота каждого более 18 метров. Памятник был создан в 1925 году в честь 150-летия истории США.

Фото: prousa.info