"Лукашенко уходи!": в Беларуси призывают выходить на протесты, ОМОН начал массовые задержания

После окончания голосования на выборах президента в Беларуси, противники действующего главы государства Александра Лукашенко призывают граждан через Telegram-каналы выйти на митинги протеста по всей стране.

Сбор протестующих в Минске был запланирован на 22:00.

"Напоминаем план: Минск 20:00-20:30 – собираемся у своих участков, знакомимся, ожидаем опоздавших и группой выдвигаемся к Стеле. 22:00 - общий сбор минчан у Стелы. Далее мы показываем своее единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко!" – говорится в сообщении.

В регионах люди планируют собираться на центральных площадях городов.

"Регионы 20:00-20:30 - общий сбор на центральных площадях вашего города", – сообщают активисты.

Также в Telegram-каналах публикуются план действий для участников митингов и памятки протестующих.

Как сообщает Telegram-канал Мая краіна Беларусь, правоохранители уже начали задерживать протестующих возле зданий, где проходило голосование на выборах президента.

"Омоновцы жёстко вяжут избирателей возле участковой избирательной комиссии №28 Партизанского района г. Минска. Люди просто хотели проголосовать", – сообщает канал.

Российское агентство РИА Новости сообщило, что задержания начались также в Витебске, Могилеве и Гродно.

Как передает ТАСС, на пересечении проспектов Машерова и Победителей после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 человек.

Люди, собравшиеся на протест скандируют: "Лукашенко уходи!".

Также, люди скандируют "Жыве Беларусь".

Массовые стыски начались в Минске. Из-за плохо работающего в Беларуси сегодня интернета, видео столкновений появляются не часто.

Акция протеста прошла и на Майдане Незалежности в Киеве. Участники выразили солидарность с протестующими в Беларуси и потребовали честного подсчета голосов на выборах белорусского президента, сообщает Укринформ.

Нсогласия с результатами выборов в Беларуси начали высказывать зарубежные политики. Так, депутат сейма Польши Роберт Тышкевич заявил, что его страна не верит победе Лукашенко на выборах президента.

"Никто в это не верит. Это самая большая в истории Беларуси фальсификация. Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это", – сказал Тышкевич.

Также появились данные неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси, сообщает Радио Свобода. Результаты – прямо противоположные официальному экзит-полу .

Так, Светлана Тихановская набирает 71,28% голосов, 14,73% отказались отвечать, у Александра Лукашенко 10,09%, против всех 2,28%, у остальных кандидатов около 0,5%.

Напомним, по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 54%. Выборы признаны состоявшимися.

Из-за проведения выборов милицию перевели в усиленный режим работы. Граждан попросили придерживаться "законного порядка", потому что за его нарушение обещают "немедленно реагировать с использованием всех законных полномочий".

К окончанию основного дня голосования на выборах президента Беларуси силовики перекрыли центральную улицу Минска – проспект Независимости.

Согласно первым результатам национального Еxit poll, на выборах президента Белоруси уверенно побеждает действующий президент Александр Лукашенко, набрав 79,7% голосов.