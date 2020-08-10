Количество задержанных после протестов в Беларуси увеличилось в 10 раз
В Беларуси в результате массовых беспорядков были задержаны около 3 тысяч человек. Как отметили в Министерстве внутренних дел, к демонстрантам не применялось оружие.
Об этом сообщает Белсат.
"Всего по стране задержано около 3000 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. К нарушителям оружие не применялось. Никто не погиб", - сообщили в МВД.
Кроме того, по данным МВД, в ходе протестов также пострадали 39 правоохранителей.
Напомним, в Беларуси в результате протестов, которые произошли после закрытия избирательных участков в воскресенье, 9 августа, были задержаны более 120 человек. Итогами протестов стали один погибший и десятки пострадавших, которые находятся в больницах. В свою очередь, в МВД Беларуси заявили, что в результате протестов никто не погиб. Позже стало известно о 312 задержаных.