Партнер "Газпрома" впервые допустил срыв Nord Stream 2 из-за санкций США

Подготовка новых санкций со стороны США увеличивает вероятность того, что проект "Газпрома" "Северный поток-2" будет задержан или вовсе не завершен.

Об этом 11 августа заявила немецкая энергетическая компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров российского газового монополиста, пишет РИА Новости.

"По мере того, как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", – говорится в отчете.

Отмечается, что риск провала проекта "Северный поток-2" по-прежнему считается основным индивидуальным риском для компании Uniper.

"В случае если проект в конечном итоге не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход", – также говорится в материалах.

Напомним, США пытаются остановить строительство "Северного потока – 2" с помощью санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта. Из-за этого сроки строительства значительно отодвинулись. В ЕС выступают против санкций США.

"Газпрому" осталось проложить 6% трубопровода. В Кремле разрабатывают стратегию и придумывают способы, как завершить строительство газопровода в обход новых американских санкций.

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода, потратила на лоббирование в США за полгода $1,69 млн. Это более чем вдвое больше, чем за тот же период год назад.