Шнуров о Лукашенко: не достоин называться "Батькой" – он либо отчим, либо "чмо"

По этому поводу Шнуров написал в Instagram стихотворение, в котором раскритиковал насилие над протестующими.

Свое обращение артист начал с того, что для избиения своего народа дубинками не может быть ни одной причины, "ни плохой и ни хорошей". По мнению Шнурова, после этого Лукашенко не достоин называться "Батькой": он либо отчим, либо "чмо".

Нет причины ни одной,

Ни плохой и ни хорошей!

Ты, чего как не родной,

Стал уже народ е...ошить?

Хватит газом поливать-ка!

Земляки твои, а впрочем...

Звали тебя раньше – батька,

А теперь, наверно, – отчим?

Или чмо? Но мягко очень.

Ты услышишь правду, ишь,

Уши приоткрой и очи!

На штыках не усидишь!

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают. В стране начались массовые акции протеста.

По данным СМИ, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны, чтобы ввести военное положение и комендантский час. А Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Напомним, Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.