В больницах Беларуси после двух дней протестов находится чуть больше 200 человек, – Минздрав РБ

После массовых протестов в Беларуси в медицинских стационарах страны находится чуть больше 200 пострадавших. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь, ссылаясь на Минздрав.

Большинство госпитализированных – с травмами легкой степени тяжести, но есть и черепно-мозговые, а также живота и грудной клетки.

"В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей", – заявили в Минздраве Беларуси.

Также сообщается, что один человек умер. Ему не успели оказать медицинскую помощь.

"К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", — сообщает министерство.

Некоторым пациентам были сделаны операции.

"Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано", – сообщили в Минздраве.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают. В стране начались массовые акции протеста.

Ширится протестная Всебелорусская забастовка, к которой подключается все больше учреждений и предприятий.

По данным СМИ, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны, чтобы ввести военное положение и комендантский час. А Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.