Сообщения о провокациях и призывы к спокойствию. Что пишут государственные СМИ Беларуси о протестах

Об автобусе, набитом амуницией, написал портал sb.by, полное название которого "Учреждение Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня" со ссылкой на телеканал ОНТ.

Микроавтобус с российскими номерами, "нагруженный амуницией, палатками и другими предметами для организации уличных беспорядков", был обнаружен за минским ТЦ Рига. "По мнению правоохранителей, такие находки могут указывать на то, что ситуацию пытались расшатать из-за пределов Беларуси. Украинские и российские следы в организации протестов прослеживаются не только в Минске, но и в Новополоцке и других городах страны", пишет издание. О каких еще следах идет речь, не сообщается. Также в материале утверждается, что на акциях задержано немало "неоднократно судимых" людей.

Оппозиционные СМИ восприняли эту информацию критически.

Также беларусские СМИ призывают к спокойствию от имени депутатов, учителей, предпринимателей и простых многодетных матерей. Например:

"Депутат Марина Ленчевская: сегодня пришло время консолидироваться всем женщинам - матерям, женам - сплотиться и сказать: остановитесь, прекратите этот гвалт", - sb.by

Наши люди, в силу своего менталитета, всегда были спокойными, рассудительными, дружелюбными. Поэтому все эти уличные события я лично воспринимаю так: внешние силы вмешиваются и пытаются повлиять на нас. Как мать, как депутат, как член Белорусского союза женщин я очень переживаю за эту ситуацию. Ведь и по ту, и по другую сторону баррикад находятся наши дети. Женщина всегда выступает в роле примирителя сторон, она помогает сглаживать конфликты. Сегодня пришло время консолидироваться всем женщинам - матерям, женщинам, женам - сплотиться и сказать тем кто зовет людей на улицы: остановитесь, прекратите этот гвалт, заявила депутат.

Учитель: душа и сердце болят за наших молодых людей, - sb.by

- Очень расстроена всей этой ситуацией. Только что была в церкви, оставляла записку для молитвы о вразумлении, - переживает учитель начальных классов из Минска Лилия Крайнова. - И сама молюсь, потому что не знаю, к чему это все может привести. Хотя с политикой я на вы, ничего в ней не понимаю, но вижу, что сейчас все очень напряжены. Я больше 40 лет работаю учителем начальных классов. А сейчас душа и сердце болят, особенно за наших молодых людей. Все это невероятно страшно, мы все под богом ходим.

Остановить безумие. Родители должны задуматься, в какую компанию они отпускают своих детей, - sb.by

Как погибший оказался посреди улюлюкающей толпы незадолго до полуночи? Возможно, его вывели на улицу обещания, что “символ протеста”, как назвала себя одна из бывших кандидатов в Президенты, во время уличных беспорядков будет рядом с людьми. Однако в тот момент, когда 34-летний автослесарь Александр Т. пытался активировать свою самодельную гранату, чтобы метнуть ее в милиционеров, эта экс-кандидат уже направлялась к литовской границе. Оставив за спиной не только Александра, но и тысячи других молодых людей, поверивших ей и вышедших бесчинствовать на улицы городов.

Предприниматель: жаль, что современная молодежь так легко поддается на провокации, - sb.by

Владелец малого бизнеса в сфере общественного питания Александр Казанков уверен: стихийные митинги – дело рук немногочисленных провокаторов. Такой точкой зрения предприниматель поделился с нашими корреспондентами.

Участники уличных беспорядков мешают спокойной жизни людей - мама пятерых детей из Минска, - Белта

"Те, кто организует беспорядки в Минске, преследуют какие-то свои цели, непонятные нам, простым людям, - сказала она. - Это ненормально, когда вечером невозможно, просто страшно выйти погулять с детьми, поскольку ситуация непредсказуемая из-за агрессивно настроенных людей, которые призывают к беспорядкам и сами же нарушают порядок в городе. Вы знаете, сейчас я боюсь отпускать своих детей-подростков из дома, и это ненормально. Моя семья стала свидетелем того, как неизвестные нарушители мешали движению общественного транспорта, перекрыли движение", - поделилась Анна Филинова.

Почти половина поступивших в больницы участников незаконных акций была в состоянии алкогольного опьянения - Малышко, - Белта

Почти половина поступивших в больницы участников незаконных акций была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко. По словам Сергея Малышко, среди поступивших в больницы и обследованных участников незаконных акций "45,2% были в алкогольном опьянении".

Напомним, сегодня в Беларуси продолжаются митинги из-за результатов выборов президента. Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве, но протесты не прекращаются. В больницах Беларуси находится 200 человек, сообщает Минздрав.