Российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков решил отказаться от белорусской госнаграды, ордена Франциска Скорины, которую ему вручил президент Александр Лукашенко, после разгона полицейскими протестующих в воскресенье, 9 августа.

В открытом письме, которое дирижер опубликовал в своем Instagram, Спиваков признался, что ему "стыдно его носить".

Этот поступок послужил поводом для вопросов в адрес других российских звезд – Александра Серова, Надежды Бабкиной, Филиппа Киркорова, Виктора Дробыша, которые также награждены этим орденом. Но те отказываться, как и от звания народного артиста Беларуси.

"Николай не собирается отказываться от ордена. В Беларуси эта награда приравнивается к званию народного артиста. Николай - народный артист семи стран. Он был в Беларуси в то время, в 2015 году, когда все в стране было иначе. Почему сегодня Николай должен отказаться от ордена? Эта награда приравнивается к настоящей любви целого народа. Зрители Беларуси всем сердцем обожают Николая. Артист вне политики. Может происходить, что угодно в стране, в мире. Но сам факт, что человек получил эту награду, не изменится, никогда. Отказываться от ордена, как минимум, странно. Награды такого уровня не вручают всем подряд, ее получают избранные", - сообщили в пресс-службе Николая Баскова.

В свою очередь, представитель Надежды Бабкиной Сергей Горох заявил: "Это ее дело, личное. Но я не думаю, что она будет отказываться от ордена. Хотя этот вопрос к ней, а не ко мне. Надежда Георгиевна любит Беларусь. …Не нужно искать плохих вещей в этом", - прокомментировал ситуацию он.

Александр Серов, часто гастролирующий в Беларуси не сдерживал эмоций, выражая свое мнение касательно Спивакова и его отказа от ордена.

"Зачем Лукашенко хотят убрать? Я не спорю, что он там торчит 20 с лишним лет, что косяков много. Но вы и Спиваков соображаете, что будет, если Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! Второй Киев! Закончится тем, что Россия останется одна! Придут какие-то козлы к власти, которые перелопатят все. Неужели вы этого не понимаете?" - сказал он и бросил трубку.

Напомним, народный артист СССР, Артист мира (ЮНЕСКО), скрипач и дирижер Владимир Спиваков отрекся от Ордена Франциска Скорины, полученного от президента Беларуси Александра Лукашенко в 2014 году.

Напомним, протесты в Минске продолжаются уже несколько дней. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Свою поддержку протестующим в Беларуси высказал автор многочисленных интервью в России Юрий Дудь.

Музыкант Noize MC поддержал жителей Беларуси, которые вышли с масштабными протестами на улицы страны, выражая несогласие с результатами президентских выборов.

Известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева попросила участников протестов "оставаться людьми".