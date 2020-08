Украина на карте распространения мифов о коронавирусе оказалась в "оранжевой" зоне

Ученые исследовали мифы о коронавирусе, их распространение в мире и влияние на людей. Результаты опубликованы в журнале The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Авторы проанализировали 2300 сообщений на 25 языках в 87 странах со слухами и теориями заговоров насчет COVID-19, появившиеся в соцсетях и на новостных сайтах. В основном они были посвящены передаче коронавируса, смертности от него, причинам заболевания и способам лечения.

Наиболее пострадавшими от инфодемии странами исследователи назвали США, Китай, Индию, Бразилию, Францию, Испанию, Италию, Великобританию. Чуть меньше досталось Канаде, Австралии, Германии и др. Самыми устойчивыми к дезинформации оказались Сирия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Ботсвана и еще ряд стран. Степень устойчивости Украины оказалась тоже довольно высокой.

Большая часть изученных сообщений оказались вредными, а некоторые – опасными для жизни. Например, рекомендации пить спирт или отбеливатель, чтобы вылечиться. Подобные советы привели к гибели около тысячи человек по всему миру. Некоторые рекомендации были бесполезными или повышали риск заражения СOVID-19.

"Учреждения здравоохранения должны в режиме реального времени отслеживать дезинформацию, связанную с COVID-19, и привлекать местные сообщества и представителей правительства к развенчанию этих мифов", – считают ученые.

Напомним, по состоянию на 14 августа в мире зафиксировано 21 068 345 случаев заражений коронавирусом. Из них 272 тысяч только за прошедшие сутки. За время пандемии умерли уже 757 000 человек. Из них 6 323 за минувшие сутки.