В рукопашную с акулой. В Австралии серфингист спас женщину, избив подводного хищника

В Австралии мужчина избил белую акулу, чтобы спасти девушку-серфера, на которую напал хищник. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где серферу пришлось несколько раз ударить кулаком акулу, которая напала на его подругу в воде. По данным полиции, 35-летняя женщина занималась серфингом на пляже Шелли в Порт Маккуори. Акула укусила ее за голень, а затем за заднюю часть бедра.

Группа спасателей из службы Surf Life Saving NSW, которая зарегистрировала нападения, идентифицировала хищника, как молодую большую белую акулу размером от 2 до 3 метров в длину.

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Женщине удалось выжить лишь благодаря своему другу, который на момент происшествия также был в воде. Мужчина начал бить акулу, пока та не выпустила из пасти ногу пострадавшей. Он также помог женщине добраться до пляжа, где их ждали скорая помощь и сотрудники службы экстренной помощи.

Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь еще на пляже, а потом она была доставлена в больницу для операции. На данный момент состояние женщины оценивается, как тяжелое, но стабильное.

Все пляжи в окрестностях будут закрыты как минимум на 24 часа. Служба спасения Surf Life Saving и другие органы пока ведут наблюдение за побережьем, используя дроны, водные мотоциклы и надувные лодки, чтобы отыскать акулу.

"Следует похвалить очевидцев на месте происшествия, которые оказали помощь. Они проделали потрясающую работу до нашего приезда", – сказал сотрудники скорой помощи Нового Южного Уэльса Эндрю Беверли.

Он отметил, что это уже третье нападение акул за сезон на северном побережье Австралии. Этим летом по всей стране произошла серия нападения акул. В июне во время нападения большой белой акулы погиб серфер на северном побережье штата.