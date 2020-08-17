"Перемен захотел? Сядешь лет на десять". Диджей из Беларуси заявил об избиении замминистром

Избитый звукооператор рассказал, что в изолятор к нему пришел "какой-то начальник". Уже после освобождения Соколовский узнал в визитере заместителя министра МВД. Александр Барсуков, по словам диджея, два раза ударил его.

"Включил музыку? Перемен захотел? Столько людей вышли на улицы, столько крови из-за вас! Ну готовься, сядешь лет на десять", — процетировал Соколовский заместителя министра. Выходя из карцера, замминистра попросил сотрудников изолятора сделать "как надо". После этого в карцере стало холодно, а кровать перестали откидывать на ночь, рассказал диджей.

Соколовского задержали 6 августа после того, как вместе со своим коллегой Кириллом Галановым они включили песню Виктора Цоя "Перемен!" на провластном концерте в Киевском сквере Минска. Суд признал обоих звукооператоров виновными в мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам милиции и приговорил к десяти суткам ареста.

Известно, что Александр Барсуков приезжал к Центру изоляции правонарушителей, где содержался Соколовский, в ночь с 13 на 14 августа. После этого он утверждал, что переговорил с каждым задержанным, и заявлял, что "издевательств никаких не было". При этом Следственный комитет (СК) Белоруссии отмечал, что в СК обратились более 700 человек с жалобами на телесные повреждения во время задержаний или в СИЗО.

Кроме того, украинцы, которых задержали в Минске и недавно освободили, заявили, что при задержании их избивали, но "меньше, чем белорусов".

Напомним, в столице Беларуси в районе площади Победы работники ГАИ задержали украинцев Константина Реутского и Евгения Васильева. Против них открыто уголовное дело.

Позже стало известно еще об одной задержанной украинке - Оксане Алешиной.