ОБСЕ хотят поехать в Беларусь для переговоров с оппозицией и властью

ОБСЕ направила официальное предложение правительству Беларуси о визите председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эдди Рамы и министра иностранных дел Швеции Эн Линде – для встречи с представителями власти и оппозиции.

Об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что ОБСЕ готова взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами для проведения конструктивного диалога.

"Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", – сказано в сообщении.

Кроме того, ОБСЕ выразила обеспокоенность по применению силы к протестующим, массовым задержаниям и возможных пыток со стороны силовиков.

Напомним, 17 августа Александр Лукашенко прибыл на МЗКТ (Минского завода колесных тягачей), чтобы встретиться с рабочими, которые объявили о начале забастовки. Но пообщаться с протестующими у него не получилось. После нескольких попыток наладить диалог Лукашенко ретировался со словами: "Я все сказал, можете кричать: "уходи".

Уже прощаясь, президент подошел к группе рабочих, один из которых крикнул: "Застрелись, офицер!". На это Лукашенко ответил следующее: "Если хоть один спровоцирует здесь что-то, разберемся жестоко! Поэтому будь мужиком — вас толпа, а я один. Опусти телефон!".

Кроме того, во время своего короткого выступления Александр Лукашенко заявил, что пока его не убьют, других выборов не будет.