Российского сталкера Пыжа обвиняют в передаче секретных данных о московском метро в Украину

Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к гостайне, связано с перевозкой в Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях мобилизационного предназначения. Об этом сообщает российский "Дождь".

Эту новую информацию российским информагентствам поведали анонимные источники в правоохранительных органах.

По этим данным сведения, якобы перевезенные Пыжом в Украину, относятся к гостайне. Речь идет о документах, которые он перевез в Украину на флешке и хотел использовать в своем блоге. При этом источник уточнил, что эти сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности. Адвокат блогера заверял, что он эту информацию собирался использовать исключительно в собственных целях. "Он в личных целях хотел ее использовать в рамках своего блога, то есть снять хороший ролик. К сожалению, оказалось, что эта информация имеет гриф "секретно", опять же со слов следствия", — сказал он.

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Андрей Пыж в метрополитене Санкт-Петербурга

Также появилась информация, что за Пыжом следили "уже давно". "Экспертиза о наличии гостайны в документах, изъятых у блогера, проводится в настоящее время в Тверской области в экспертном центре, где проводятся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме", — сообщил источник.

Адвокат добавил, что над делом Андрея Пыжа работают 12 следователей, следственную группу возглавляет заместитель начальника московского управления ФСБ Максим Вешкин. Ранее господин Вешкин участвовал в расследовании дел националиста Дмитрия Демушкина и публициста Бориса Стомахина, обвинявшихся в экстремизме.

Адвокат Пыжа Алексей Хальзов ранее говорил, что дело его подзащитного не связано с YouTube-каналом Urbanturizm, в котором он рассказывает о заброшенных объектах.

Видеоблогер Андрей Пыж частично признал вину, сообщал его адвокат. Сейчас Андрею Пыжу грозит до восьми лет лишения свободы. По словам адвоката, речь идет об информации, которую блогер перевез на Украину, но не собирался ее передавать кому-то еще.

Андрей Пыж в метрополитене Санкт-Петербурга

Андрей Пыж был задержан в Москве 5 августа. Он арестован на два месяца. Уголовное преследование жителя Санкт-Петербурга связано с его хобби — проникновением на режимные объекты. Фото и видеоотчеты блогер выкладывал в Сети.

12 августа Мещанский районный суд арестовал блогера по делу о незаконном получении доступа к государственной тайне (статья 283.1 УК).

Интересно, но в Украине Пыж последний раз бывал еще апреле 2018 года. Тогда он посетил Киев, где взобрался на сталинскую высотку на Крещатике, Припять и Днепр.

Андрей Пыж в Припяти в 2018 году/Фото: Instagram urban_msh

Он и правда довольно часто посещал объекты в России, которые можно было счесть секретными, такие, как атомные электростанции, метрополитены, верфи и заводы. Но делал это официально, а также часто расписывал подробные планы своих путешествий в своих блогах в Telegram, Youtube, Instagram и Вконтакте.