"Да спасет нас Бог". Президент Мали после задержания военными подал в отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку после задержания солдатами.

Об этом сообщает ВВС.

Это произошло через несколько часов после того, как он и премьер-министр Бубу Сиссе были доставлены в военный лагерь недалеко от столицы Бамако.

"Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы сохранить мою власть", – заявил он в телеобращении.

Кроме того, Кейта также распускает правительство и парламент.

"Я не питаю ненависти ни к кому, моя любовь к моей стране не позволяет мне этого. Да спасет нас Бог", – заявил он.

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Напомним, 18 августа, в западноафриканской стране Мали военные подняли мятеж против действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта.

Протесты в Мали проходят с июня 2020 года, участники которых требуют отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта из-за его неспособности восстановить безопасность в стране и побороть коррупцию. По данным ООН и правозащитников, которые за время этих протестов погибли не меньше 14 человек.

Сразу после появления информации о задержании Кейта, на улицы Бамако вышли сотни демонстрантов и призвали президента уйти в отставку. Его обвиняют в коррупции и ухудшении ситуации в стране.

По данным СМИ, протестующие подожгли здание Министерства юстиции. Сообщается об эвакуации других правительственных зданий. Возле резиденции премьер-министра была слышна стрельба.