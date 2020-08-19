Самый высокий уровень за 150 лет. Швеция установила антирекорд по смертности

В Швеции, которая отличается от других европейских стран своим сдержанным подходом к борьбе с пандемией коронавируса, зафиксировали самый высокий показатель смертей в первой половине 2020 года за 150 лет.

Соответствующие данные опубликовало на своем сайте Статистическое управление Швеции.

Это наибольшее количество смертей в стране за первую половину года с 1869 года, когда умерли 55 431 человек. На данный момент население Швеции составляет 10,3 миллиона человек, а 150 лет назад – около 2,5 миллионов.

В первой половине 2020 года умерли 25 563 женщины и 25 842 мужчины, что на 4633 человек больше, чем в 2015–2019 годах, когда умерли в среднем 46 772 человека.

"В целом избыточная смертность за первое полугодие составила 10%. Избыточный коэффициент смертности мужчин составил 13%, или 3035 смертей, а женщин – 7%, или 1597 смертей", – говорится в отчете.

Отмечается, что число смертей резко возросло с конца марта и достигло пика в середине апреля, когда 15 и 16 апреля ежедневно умирали 398 человек. После пика в середине апреля количество смертей упало, но в конце июня в Швеции все еще наблюдалось небольшое превышение смертности.

Наибольшее количество смертей было в апреле, когда погибли 10 543 человека. Это соответствует 101,9 смертей на 100 000 жителей на начало месяца. Это был самый высокий показатель смертности населения с января 2000 года, когда умерли 9822 человека, что соответствует 107,3 смертей на 100 000 жителей. Большее количество смертей было только в декабре 1993 года, когда умерли 11 057 человек.

Среднее число умерших в апреле 2015–2019 годов, согласно окончательной статистике, составило 7635 смертей, что означает, что избыточный коэффициент смертности в апреле 2020 года составил 38%. Это был самый высокий показатель относительной избыточной смертности в апреле по сравнению с непосредственно предшествующим пятилетним периодом.

В мае и июне число погибших также было высоким. В мае умерли 8906 человек, а в июне 7395 человек. Превышение среднего уровня смертности в мае составило 23%, в июне – 10%.

Также отмечается, что в 1900 году относительная избыточная смертность в течение этих двух месяцев была выше, чем в 2020 году. Во время эпидемии "испанки" в 1918/1919 годах была зафиксирована значительно более высокая избыточная смертность, чем во втором квартале 2020 года, но эта пандемия был сконцентрирована зимой.

Отметим, в марте уровень смертности в Италии вырос на 49% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет.

В отчете ISTAT о влиянии эпидемии на уровень смертности в Италии, говорится, что с 21 февраля, когда произошла первая смерть от COVID-19, и до 31 марта смертность в стране выросла на 39% по сравнению с средней за предыдущие пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не повлияла на уровень смертности в Украине.