Статистика по коронавирусу в мире на 20 августа: с начала пандемии умерло почти 800 тысяч

По состоянию на 20 августа в мире было зафиксировано 271 795 новых случев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В мире за минувшие сутки умерли 6676 больных COVID-19 (днем ранее 6312 человека), оправились от болезни 15 301 257 человек.

С начала пандемии коронавируса было зафиксирован 22 579 141 заболевший, 791 002 умерших.