Лукашенко заявил, что решит проблему с ситуацией в Беларуси "в ближайшие дни"

Александр Лукашенко заявил, что решит проблему с протестами в Беларуси в "ближайшие дни".

Об этом сообщает БелТА.

"В Минске, еще где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", – заявил Лукашенко.

По его словам, ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную.

Напомним, 20 августа в Беларуси возбудили уголовное дело против Координационного совета оппозиции. Дело открыто по статье 361 Уголовного кодекса страны "захват власти".

Ранее штаб Светланы Тихановской опубликовал состав президиума Координационного совета.