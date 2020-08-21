Вода в Черном море превратилась в зеленую кашу. Пока только в одном районе

Вода моря в районе Анапы Краснодарского края РФ превратилась в зеленую кашу. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам ученых, хлопья, плавающие в море, и зеленый цвет воды объясняются присутствием характерных для этих мест водорослей ульва и кладофора. Однако обычно они присутствуют в воде в меньшем количестве.

Фото: trinixy.ru

Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением в воду органических продуктов жизнедеятельности людей. В этом году курортный сезон стартовал только в середине июля, и отдыхающих сразу стало очень много.

Резкий наплыв туристов, проблемы с очистными сооружениями и мелководье – эти факторы и спровоцировали обильный рост водорослей.

Ученые считают, что это локальный процесс и на экосистеме моря отразится опосредованно.

Ранее сообщалось, что на украинском побережье Черного моря цветет вода, а на некоторых участках уровень концентрации водорослей достигает максимума.

А на Азовском море в Приморском посаде (Запорожская область) побережье покрыли комки водорослей, мешающие отдыху. Зеленая "жижа" в больших количествах находится в воде на самом побережье.