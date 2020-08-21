Швейцарское гостеприимство: в Женеве решили выдавать туристам по 100 франко на расходы

Для увеличения потока туристов в период пандемии коронавируса власти швейцарской Женевы решили платить гостям города по 100 франков (93 евро) на некоторые расходы.

Но для получения подарочной карты с такой суммой, туристам необходимо будет выполнить ряд условий, пишет The Independent.

Для того, чтобы заполучить карту, гости города должны будут остановиться минимум на два дня в одной из установленных 58 гостиниц, среди которых пятизвездочные Mandarin Oriental Genève и Four Seasons Hоtel des Bergues.

Карта будет выдаваться на один гостиничный номер, и ее нельзя будет обналичивать.

С ее помощью можно будет рассчитываться как в отелях, так и в 66 определенных ресторанах, кафе и барах. Ей также можно будет воспользоваться, чтобы купить билеты в Музей дальневосточного искусства или комплекс развлечений Genève-Plage.

Акция будет действовать до конца 2020 года.

Украинские туристы на данный момент не могут посещать Швейцарию из-за карантинных ограничений.

Напомним, Египет с 1 сентября будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.