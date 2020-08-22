Лихтенштейн заявил претензию на территорию Чехии, в десять раз превышающую нынешний размер страны

Государство Лихтенштейн подало судебный иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором заявило претензии на часть территории Чехии, которая в десять раз превышает собственную площадь страны. В иске идет речь о возврате территории, конфискованной у Лихтенштейна в конце Второй мировой войны.

Об этом сообщает Reporter.

В тексте иска говорится, что Чешская Республика "пренебрегает" суверенитетом в вопросе возвращения почти двух тысяч квадратных километров земли и нескольких крупнейших замков и дворцов Европы.

"Для нас незаконное применение чехословацких указов и их последствия остались нерешенным вопросом", – сказала министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Еггенбергер.

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Основная проблема состоит в так называемых декретов Бенеша ( Эдвард Бенеш - второй президент Чехословакии в 1935 -1948 годах), согласно которым князей Лихтенштейна объявили немцами и коллаборантами нацистского режима. По этим причинам, было принято решение о конфискации их недвижимости.

В то же время заместитель главы МИД Чехии Мартин Смолек сказал, что ЕСПЧ не может принять жалобу, так как эти события произошли до принятия Европейской конвенции по правам человека. Он напомнил, что ранее ЕСПЧ не занимался такими вопросами.

Отметим, что территориальный спор Чехии и Лихтенштейна продолжается более 70 лет. Он касается территории площадью более двух тысяч квадратных километров. Чехия отказывалась признавать Лихтенштейн государством из-за нерешенных вопросов собственности правящего княжеского дома. Страны установили дипломатические отношения только в 2009 году.

Напомним, Польша случайно оккупировала часть Чехии и назвала это "недоразумением". Польские войска, охранявшие границу в рамках мер по борьбе с коронавирусом, заняли позиции у часовни на чешской стороне границы.