До сих пор в коме. Адвокат Навального рассказала о его состоянии здоровья после отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный после того, как ему стало плохо, не приходил в сознание и до сих пор находится в коме в клинике в Германии.

Об этом сообщила один из его адвокатов Ольга Михайлова в понедельник, 24 августа, в Мосгорсуде, где слушается жалоба на установление срока ознакомления с уголовным делом в отношении блогера о клевете в адрес ветерана.

"Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию, в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил. С ним невозможно связаться, потому что он в коме", - объяснила отсутствие Навального его защитник.

При этом она уточнила, что сведения о состоянии Навального получает от его супруги.

В этой связи суд отложил заседание на 15:00 по московскому времени 14 сентября.

Навальному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующегося или средствах массовой информации). Вину он не признал. 3 августа Пресненский суд Москвы ограничил Навальному и его адвокатам срок ознакомления с материалами дела.

Дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ. В комментарии он негативно высказался об участниках идео, среди которых был ветеран Игнат Артеменко.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

Позже в Германии заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Из соображений безопасности к оппозиционеру приставили личную охрану.