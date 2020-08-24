Последний десантный корабль участвовавший в высадке в Нормандии, отправили в музей

Последний уцелевший танково-десантный корабль LCT 7074, который участвовал в высадке в Нормандии, или в "Дне Д" – первой части стратегической операции "Оверлорд" в 1944 году, был отреставрирован и занял свое место в музее в Саутси-Коммон в Британии. Об этом пишет Portsmouth.

Высадка в Нормандии – часть операции по освобождению союзниками северо-западной Франции во время Второй мировой войны.

LCT 7074 во время Второй мировой войны/Фото: Royal Navy

LCT 7074 или Landfall водоизмещением в 300 тонн транспортировал солдат и 12 единиц военной техники. В июне 1944 года он чудом уцелел под обстрелом немецкой артиллерии, тогда как несколько кораблей рядом были потоплены и доставил свой груз на берег.

Позже корабль несколько месяцев курсировал через Ла-Манш, доставляя танки и войска во Францию.

После войны LCT 7074 отправился в Ливерпуль, где стал плавучим ночным клубом. В 1980-е годы, сильно обветшавший корабль отправили на реставрацию, то компания, которая должна была заниматься ремонтом, обанкротилась, работы остановились и корабль ржавел в доке, пока не затонул в 2010 году.

Затонувший десантный корабль в доке Ливерпуля

Но четыре года спустя на реставрацию славного судна было собрано более пяти миллионов фунтов стерлингов, благодаря работе музее Королевского флота. Его подняли со дна и отправили на военно-морскую базу Портсмута, где его реставрацией занимались шесть лет.

К кораблю Landfall проводили экскурсии во время ремонта. Посещали его и ветераны Второй мировой, принимавшие участие в высадке в Нормандии.

Ветераны у корабля/Фото: theddaystory

Теперь он занял место в Военно-морском музее. Пока десантный корабль находится под открытым небом, но со временем над ним соорудят навес.