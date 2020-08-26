Звукорежиссеры, которые включили песню "Перемен" в Минске, переехали в Литву

Белорусские звукорежиссеры Кирилл Галанов и Влад Соколовский, которые прославились тем, что включили песню Виктора Цоя "Перемен" на провластной акции в Минске, вынужденно переехали в Литву. Об этом сообщает Tut.by.

"Посольство Литвы предложило нам помощь 6 августа, сразу после происшествия. Когда нас выпустили из ЦИП (Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, – ред), посольство снова с нами связалось. Мы решили воспользоваться предложенной помощью", – сказал Соколовский.

В Литву молодые люди приехали 22 августа. До этого Соколовского доставили в центральный аппарат МВД Беаруси, где "с ним побеседовали, и он убыл".

Отметим, ребята стали известны после того, как 6 августа в Киевском сквере в Минске включили композицию "Перемен" российского рок-музыканта. В тот же вечер молодых людей задержали.

7 августа суд назначил Галанову и Соколовскому по десять суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства. Галанов пробыл в одиночной камере три дня, Соколовский провел в карцере половину срока.