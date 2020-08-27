Яд пока не нашли. В России решили проверить маршрут Навального, отравленного в Омске

Из-за госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники МВД РФ начали проверку гостиничного номера, в котором он проживал, и участков местности по маршруту его передвижения, но следов яда пока не обнаружили.

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"В настоящее время следователями СУ УТ МВД России по Сибирскому округу проводится доследственная проверка в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске…

В частности, специалисты обследовали гостиничный номер, в котором проживал Навальный, и ту территорию, где он бывал.

Специалисты также просмотрели видео с камер наблюдения и приобщили к делу в качестве доказательств 100 предметов.

Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Кроме того, на данный момент в обработке находятся два десятка экспертиз. Пока никакого отравляющего вещества обнаружено не было.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

Позже в Германии заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Из соображений безопасности к оппозиционеру приставили личную охрану.

Также создатель "Новичка" ученый-химик Владимир Углев рассказал, как действуют вещества, найденные в крови у Навального