Для людей с избыточным весом вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной, – Guardian

Любая вакцина против коронавируса может оказаться менее эффективной для людей с лишним весом, считают ученые. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, организованное Университетом Северной Калифорнии и Всемирном банком.

По данным исследования, люди с избыточным весом, заболевшие коронавирусом, на 113% чаще попадают в больницы. При этом, шанс оказаться в реанимации для них выше на 74%, а риск смерти возрастает на 48%.

Глава исследования профессор Барри Попкин, заявил, что он был "шокирован" результатами, так как риски для людей с лишними килограммами оказались значительно выше, чем считалось ранее.

Это во многом объясняется, тем, что люди с лишним весом часто имеют другие заболевания, такие как болезни сердца, диабет и другие. Кроме того, у них может быть нарушен обмен веществ, что затрудняет борьбу организма с инфекциями.

"Все эти факторы могут влиять на метаболизм иммунных клеток, который определяет, как организм реагирует на патогенные микроорганизмы, такие как коронавирус Sars-CoV-2", – отметила соавтор исследования профессор Мелинда Бек.

Профессор Попкин, полагает, что разработчики должны обратить внимание на людей с избыточным весом и работать над созданием более мощных вакцин.

"Возможно, придётся подумать над этим и провести некоторые испытания вакцины, чтобы она лучше подействовала на людей, страдающих лишним весом", – сказал он.

Издание называет лишние килограммы глобальной проблемой, с которой до сих пор не удалось справиться ни одной стране. Одни из самых высоких показателей по лишнему весу в мире имеют США и Великобритания. В Соединенных Штатах от избыточного веса страдают более 40% людей, а в Великобритании – более 27% взрослого населения.

Отметим, по данным Госстата, избыточную массу тела имеют 39,7% украинцев, ожирение – 16,0%, крайнее ожирение – 0,7%.