"Аукнулась" на психике. В ВОЗ рассказали о серьезном последствии пандемии коронавируса

Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете.

Об этом он заявил в четверг, 27 августа.

"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья", — сказал генсек во время брифинга в Женеве, отметив, что психическое здоровье и до пандемии было "забытым вопросом в глобальном здравоохранении".

По словам Гебрейесуса, отсутствие социального взаимодействия оказывает влияние на психику человека.

Он уточнил, что "около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя".

Генеральный секретарь, в связи с этим предложил провести 10 октября международный онлайн-форум в поддержку служб психологической помощи, приуроченный к Всемирному дню психического здоровья.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло в мире 24 628 081 человек, за сутки прибавилось 294 922 зараженных. С начала пандемии скончалось 835 627 человек, за сутки — 6 906. Сутки ранее число умерших было 6 153.