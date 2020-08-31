Ученые подтвердили первый в истории случай самостоятельного исцеления от СПИДа

Американские ученые сообщили о первом в истории случае спонтанного исцеления от СПИДа, то есть такого, которое произошло без специфического лечения. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Было обнаружено, что вирус пропал из биологического материала пациента. С того момента как ВИЧ был обнаружен в его организме до исчезновения прошло 24 года. Однако исследователи не исключают, что определенное количество вирусных частиц могло сохраниться в организме пациента. Но их настолько мало, что они не способны вызвать заражение.

Напомним, ранее полностью исцелившимися от СПИДа считались два человека: "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун и "лондонский пациент", имя которого не называется.

Брауну в ходе лечения лейкемии пересадили стволовые клетки костного мозга, после этого в его организме не обнаруживается ВИЧ, а также резко снизилось количество антител к этому вирусу. Но по объективным причинам, подобная трансплантация не может стать лечением от СПИДа. Сам же Браун едва не умер от послеоперационных осложнений.

Недавно появились сообщения, что третий человек в мире мог излечиться от ВИЧ-инфекции. Речь идёт о 36-летнем пациенте из Сан-Паулу, который принимал антиретровирусные препараты и никотинамид (витамин В3). Чтобы окончательно убедиться в победе над болезнью, специалистам необходимо провести ещё ряд исследований.