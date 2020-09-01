Нет доказательств. Лавров объяснил, почему дело об отравлении Навального поставили "на паузу"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что обвинения в нежелании вести расследование ситуации с Алексеем Навальным являются ложью.

Соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами МГИМО во вторник, 1 сентября.

"Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку. А следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло. Это пока не ясно, немецкие врачи не могут нам соответствующую информацию передать", – сказал министр.

Лавров также отметил, что в течение времени, когда Навальный находился в омской больнице, врачей и власти обвиняли в желании скрыть информацию о случившемся с ним.

"Ну вот вам, наконец, уже неделю, как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. …Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает", –пояснил Лавров.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Врачи клиники сообщили, что нашли в его организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа нервнопаралитических ядов. При этом, какой точно яд – пока не нашли, в связи с чем в России решили проверить маршрут Навального.

Ученый-химик Владимир Углев, известный как один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок", рассказал, как действуют вещества, найденные в крови у Навального.

Также стало известно, что клиника, где лежит Навальный, связалась с лабораторией, изучавшей отравление Скрипалей.