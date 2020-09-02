Жителям Тайваня надоело "быть китайцами". С обложки их паспортов исчезнет название "Республика Китай"

Власти Тайваня решили изменить обложку своих паспортов, убрав с главной страницы упоминание Китая на английском языке, в связи с участившимися случаями, когда жителей Тайваня принимают за граждан КНР.

Об этом пишет Reuters.

Жителей Тайваня начали часто путать с гражданами КНР с началом пандемии коронавируса, когда жителям Китая стали запрещать въезд или накладывать другие ограничения из-за распространения болезни. В то же время на острове Тайвань довольно низкий уровень заболеваемости.

На старой версии тайваньского паспорта на обложке сверху было указано на английском "Республика Китай", как официально называет себя Тайвань (материковый Китай имеет официальное название Китайская народная республика и считает Тайвань своей территорией).

В новой версии упоминание Китая на английском языке уберут, а оставят только на китайском языке. В то же время название Тайвань будет выделено большим шрифтом на английском, в нижней части обложки паспорта.

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что в сложившихся обстоятельствах изменение дизайна обложки паспорта стало необходимостью.

"С начала вспышки пневмонии в Ухане в этом году нашим людям постоянно приходится избегать тех, кто ошибочно считает, что они из Китая, и они постоянно надеялись, что мы найдем способ сделать Тайвань более узнаваемым", – сказавл Джозеф Ву.

Напомним, министр обороны КНР Ву Цянь заявил, что Китай готов военным путем присоединить Тайвань.