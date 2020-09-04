В порту Бейрута нашли 4 тонны аммиачной селитры, уничтожившей полгорода месяц назад

Военные Ливана нашли в четырех контейнерах на въезде в порт Бейрута еще 4.35 тонны аммиачной селитры, ставшей причиной мощного взрыва месяц назад, унесшего жизни 191 жителя города.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что вещество нашли у входа в порт. Селитра сохранялась в четырех контейнерах.

На место обнаружения прибыли военные эксперты. Никаких деталей относительно происхождения вещества или его владельца не сообщается.

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Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана прогремел взрыв огромной мощности. В результате – почти две сотни людей погибли и десятки тысяч – остались без жилья.

Порт столицы Ливана был уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км.

Согласно результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стало бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, в частности, селитры.