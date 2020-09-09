Навальный должен был умереть еще в самолете: источники Die Zeit назвали яд

Алексея Навального отравили одной из модификаций яда "Новичок", и выжил он только благодаря решению пилота экстренно посадить самолет, в котором российский оппозиционер, а также благодаря оперативным действиям омских врачей.

Об это сообщает немецкое издание Die Zeit, со ссылкой на свои источники в "Институте фармакологии и токсикологии Бундесвера" в Берлине.

"Навальный должен был умереть на борту самолета. То, что он еще жив, отметили в Берлине, было связано лишь с цепочкой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, аварийно посадившего машину, а также врачей в Омске, которые немедленно впрыснули Навальному противоядие атропин", – пишет Die Zeit.

В материале сообщается, что российский политик был отравлено новой, "еще более смертоносной" версией яда "Новичок". Следы яда якобы были обнаружены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Как сообщили изданию в Бундесвере, эта модификация "Новичка" действует медленнее, чем известные до сих пор варианты.

Для изготовления этого двухкомпонентного яда нужна специальная лаборатория, отмечается в статье, а вещество не доступно для обычных преступников.

"Операция с таким летальным и сложным ядом может быть проведена только разведкой, считают немецкие эксперты. Само по себе существование нового варианта "Новичка" исключает, что какой-нибудь российский олигарх, например, получил его в свое распоряжение", – сообщили источники Die Zeit.

Одновременно в Бундесвере "считают немыслимым", чтобы отравление совершила иностранная разведка на глазах у ФСБ, пристально следившей за Навальным".

Ранее о следах яда нервно-паралитического действия из группы "Новичок" в организме Навального сообщили на сайте правительства Германии. В связи с этим, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой преступления, отметив, что "кто-то пытался заставить его замолчать".