В США из-за китайского слова отстранили профессора по требованию темнокожих студентов

Профессора Южно-калифорнийского университета Грега Паттона временно отстранили от работы из-за жалобы темнокожих студентов, после того как он произнес китайское слово, похожее звучанием на "Нигер".

Об этом сообщает Fox.

Это произошло во время он-лайн лекции, на которой шла речь о словах-паразитах.

"Если у вас в речи много "эмм" и "эээ" – это культурная специфика, основанная на вашем родном языке. Как и в Китае, например, где говорят "то, то, то", что без перевода звучит как "нига, нига, нига, нига". Так что в разных странах вы услышите разные слова, но все они паразиты", – объяснил профессор.

Темнокожие студенты обиделись на слово "нига" и отправили жалобу декану, написав, что преподаватель "оскорбил всех темнокожих класса", причинив вред их психическому здоровью.

В деканате тут же извинились и временно отстранили профессора от преподавания.

Сам Паттон заявил, что не хотел никого обидеть, а слово произнес так, как его произносят китайцы.

Впрочем, у преподавателя нашлись защитники. Они отправили в деканат встречное письмо, назвав инцидент "бездумной цензурой".

Отметим, министерство юстиции США обвинило Йельский университет в дискриминации азиатских и белых студентов при приеме на Бакалавриат. В Минюсте считают, что руководство университета отдает предпочтение афроамериканцам при одинаковых оценках.

А профессор Калифорнийского университета Гордон Кляйн был отстранен от работы на три недели после того, как отказался освободить от экзаменов своих темнокожих студентов. Кляйн получил письмо от студентов-афроамериканцев, которые потребовали у него освобождения от экзаменов и попросили об особом отношении на фоне ситуации после смерти Джорджа Флойда.