"Не стоит его недооценивать". Трамп уверяет, что Ким Чен Ын полностью здоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын полностью здоров. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.
"Ким Чен Ын находится в добром здравии. Его никогда не стоит недооценивать!", – написал Трамп.
Напомним, в последнее время в северокорейских СМИ появляется мало новостей о состоянии здоровья Ким Чен Ына, который недавно перенес операцию на сердце. К тому же он пропустил один из самых важных и крупных праздников в стране, который приурочен ко дню рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена.
По словам бывшего чиновника Южной Кореи, Ким Чен Ын серьезно болен и находится в коме.
Кроме того, ранее западные СМИ писали, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон может заменить своего брата на посту в случае экстренной ситуации. Вскоре стало изестно, что действительно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий помощникам, в том числе своей младшей сестре Ким Ё Чжон.