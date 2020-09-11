Кремль сожалеет о срыве инспекции в Шумах и надеется на переговоры политических советников в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о срыве инспекции украинских позиций в районе Шумов Донецкой области и надеются, что сегодняшняя встреча политических советников "нормандской четверки" в Берлине приведет к прогрессу в вопросе мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом передает ТАСС.

"То, что не состоялась (инспекция), это, конечно, плохо, это вызывает сожаление. Я уверен, что будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась", – сказал Песков.

Он также заявил, что на предстоящих переговорах важно достичь результата, так как предыдущие контакты политических советников, по его словам, несли характер "пустого общения".

"Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать", – сказал Песков.

Как сообщил Укринформ, украинская делегация уже прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников. Делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входит руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились о совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи поселка Шумы в Донецкой области, но в итоге совместную инспекцию отменили. На следующий день, 10 сентября, боевики открыли прицельный огонь около поселка Шумы.

Также вчера, 10 сентября, активисты "Движения сопротивления капитуляции", "Демсокиры", "Свободы" и "Нацкорпуса" приехали в Конча-Заспу, под резиденцию президента Украины Владимира Зеленского с требованием прекратить совместное с "ДНР"-овцами патрулирование украинских позиций под Шумами.