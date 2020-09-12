"Они ждали этого целый год". Группа американских сенаторов просит пустить в Умань 2 тысячи хасидов

Группа американских сенаторов обратилась с письмом к украинским властям, дабы те пошли навстречу "верующим людям с соблюдением требований безопасности и здравого смысла" и нашли "нестандартные пути" для того, чтобы американские хасиды смогли попасть в Украину, несмотря на запрет въезда для иностранцев.

"Когда COVID-19 перевернул наш мир вверх ногами, мы все должны были чем-то пожертвовать", — комментирует один из авторов письма в поддержку американских хасидов конгрессмен Джефа Данкен.

Он утверждает, что даже "во время неопределенности правительства должны продолжать позволять максимальную гибкость для выполнения религиозных обрядов".

"Я имею глубокое уважение ко всем вероисповеданиям и верю, что Украина разработала свои ограничения на путешествия с добрыми намерениями. Но я также верю, что они должны найти нестандартные пути пойти навстречу верующим людям с соблюдением требований безопасности и здравого смысла", — уточняет конгрессмен.

Отметим, что американские хасиды, которые надеются на исключение из запрета на выезд, получили поддержку от 26 республиканских членов Конгресса США, которые подписали письмо с просьбой к государственному секретарю Майку Помпео призвать Украину впустить американцев на территорию страны.

Призывая Украину сделать "ограниченное религиозное исключение" для примерно двух тысяч человек, авторы письма подчеркивают, что хасиды уважают требования безопасности Украины, включая необходимость "оставаться отдельно от местного населения".

"Со всем уважением просим Вас рассмотреть эту просьбу, учитывая прекрасные отношения между Соединенными Штатами, Украиной и еврейскими общинами. Мы убеждены, что это ограниченное исключение со всеми, связанными с этим ограничениями, позволит этой длительной религиозной традиции находиться в безопасности", — говорится в документе.

Кроме того, как аргумент в поддержку разрешения на въезд, в письме подчеркивается, что "в постановлении о закрытии украинской границы есть как минимум десяток исключений, включая возможность студентам, дипломатам и деятелям культуры прибывать по приглашению".

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так наываемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.