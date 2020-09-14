Статистика коронавируса в мире на 14 сентября: число смертей приближается к миллиону

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 14 сентября, достигло в мире 29 184 739 человек. Всего выздоровели 21 030 791 человек.

Об этом сообщает Worldometer.

Больше всего заражений подтвердили в Индии (93 тысячи), США (32 тысячи), Бразилии (14 тысяч), Аргентине (9 тысяч), Колумбии (более 7 тысяч).

В этот же день от осложнений болезни умерли 3905 человек.

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.