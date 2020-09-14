Четыре российских истребителя перехватили три американских бомбардировщика В-52 над Черным морем

Четыре российских истребителя (два Су-27 и два Су-30) перехватили над Черным морем три американских стратегических бомбардировщика В-52. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России (НЦУО).

Отмечается, что американские военные самолеты летели со стороны Украины.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", – сообщили в НЦУО.

Читайте также: Появилось видео полета бомбардировщиков США над Украиной

В Национальном центре уточнили, что американские самолеты не нарушили границу России.

"Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – добавили в НЦУО.

Напомним, 11 сентября американские стратегические ударные бомбардировщики B-52 пролетали вблизи Крыма, над Херсонской и Запорожской областями. Самолеты стартовали с военной авиабазы Фэрфорд в Великобритании и пролетели через воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши, затем подлетели к Крыму с севера, сделали несколько кругов в районе Мелитополя и по тому же маршруту отправились обратно.