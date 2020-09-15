Для обеспечения вакциной от COVID19 всего населения Земли потребуется четыре-пять лет

Исполнительный директор индийской биофармацевтической компании Serum Institute Адар Пунавалла считает, что мощностей всех фармкомпаний мира недостаточно для оперативного обеспечения вакцинами всего населения Земли. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Понадобится от четырех до пяти лет, прежде чем каждый житель планеты получит вакцину", – заявил Пунавалла. Миру потребуется 15 млрд доз, если вакцина от COVID-19 потребует двух уколов, как сейчас считается.

Serum Institute является крупнейшим в мире производителем вакцин по числу выпускаемых доз. Ежегодно она производит 1,5 млрд доз, продукция компании поставляется в 170 стран.

По мнению Пунаваллы, производственные мощности других компаний меньше. "Я знаю, что мир хочет быть оптимистичным, но производственные реалии таковы", – пояснил он.

Serum Institute уже заключила соглашения о совместном производстве вакцин с британской AstraZeneca и американской Novavax, планируя произвести около 1 млрд доз, не менее половины которых предназначены для Индии. Для реализации этих планов компании нужно инвестировать 600 млн долларов в свои производственные мощности.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство ведет переговоры о получении около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса, после завершения ее разработки.

Вакцина от коронавируса, созданная учеными медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, показала наибольшую эффективность. Причем, наиболее эффективной оа была в случае введения через нос.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.